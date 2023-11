Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau klaut seit über 4 Jahren unentdeckt!

Hauenstein / Pirmasens (ots)

Am Freitag den 24.11.2023, gegen 15:30 Uhr meldet die Filialleiterin der Sport Marke in Hauenstein, dass sie soeben eine Frau beim Ladendiebstahl beobachten konnten und diese aktuell dort festhält. Die 58-Jährige Frau aus Pirmasens stritt erst alle Vorwürfe ab, räumte im späteren Verlauf den Diebstahl jedoch ein. Bei einer anschließenden Durchsuchung ihres Autos, konnte noch ein weiterer Diebstahl im benachbarten Geschäft "Josef Seibel" aufgeklärt werden. Mit dem Einverständnis der Frau wurde im Anschluss der Maßnahmen in Hauenstein, ihre Wohnung in Pirmasens durchsucht. Dort konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um mehrere hundert Bekleidungsartikel, Drogerieartikel, Küchenutensilien und diverse andere Gegenstände. Es wurde Diebesgut im Wert von circa 20.000 EUR beschlagnahmt. Die Dunkelziffer an gestohlenen Gegenständen bleibt nur zu erahnen. Zum aktuellen Ermittlungsstand wurden keine gestohlenen Gegenstände verkauft oder zum Verkauf angeboten. Auch zur Eigennutzung wurden nur wenige Gegenstände verwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte unter einer ausgeprägten Art von Kleptomanie leidet. Sie selbst gibt an, dass sie seit circa 4,5 Jahren fast täglich Ladendiebstähle begeht, wurde hierbei jedoch erst einmal "erwischt". Die Frau wurde nach der Wohnungsdurchsuchung erkennungsdienstlich behandelt und durfte anschließend nach Hause. Die Ermittlungen dauern noch an. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell