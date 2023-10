Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Einbruch in Lebensmittelmarkt (03.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Dienstag gegen 02:45 Uhr wurde durch eine Streife des Polizeireviers Konstanz festgestellt, dass die Alarmanlage eines Lebensmittelmarktes in der Reichenaustraße in Konstanz aktiv war. Im Rahmen der Überprüfung durch mehrere Streifen konnte ein offenstehendes aufgehebeltes Fenster festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss noch geklärt werden, ob die Täterschaft ins Innere des Lebensmittelmarktes gelangte und ob ein Diebstahlsschaden entstanden ist. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in der Nacht von Montag auf Dienstag sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Lebensmittelmarktes gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell