Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unbekannter zündet zersägte Holzpaletten an - Polizei sucht Zeugen (01.10.2023)

(Konstanz) (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, einen Brand in einem Hof eines Anwesens auf der Wollmatinger Straße gelegt. Der Unbekannte zündete einen an der Rückwand einer Garage eines Fahrradgeschäfts gelagerten Haufen mit zersägten Holzpaletten an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen darüber gelegenen Holzbalkon und das Wohnhaus verhindert und der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zu dem unbekannten Brandleger liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: männlich, etwa 50-60 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Haare mit auffällig hoher Stirn, Glatze mit Haarkranz und kleinem Pferdeschwanz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen Verdächtiges im Bereich des Fahrradgeschäfts in der Wollmatinger Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell