Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer (30.09.2023)

Rottweil (ots)

Am Samstag gegen 4 Uhr hat ein betrunkener Autofahrer auf der Bundesstraße 27 zwischen VS-Schwenningen und Deißlingen einen Unfall verursacht. Der 35-jährige Fahrer eines Audi A4 Avant kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Auf einem Grünstreifen überfuhr er mehrere Verkehrszeichen, bevor er hinter einer Leitplanke zum Stehen kam. Zuvor hatte er noch einen Wildzaun überfahren. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und kam in eine Klinik, zudem besaß er keinen Führerschein. Laut Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

