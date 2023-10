POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Mofafahrer bei Auffahrunfall verletzt (29.09.2023)

Singen (ots) - In der Nacht auf Samstag ist ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße verletzt worden. Gegen 1.30 Uhr geriet ein 17-Jähriger mit einem unbekannten Mann zunächst in verbalen Streit. In der Folge schlug ihm der Unbekannte mit einem Cocktailglas ins ...

mehr