Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einer Diskothek - Polizei sucht Zeugen (30.09.2023)

Singen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße verletzt worden. Gegen 1.30 Uhr geriet ein 17-Jähriger mit einem unbekannten Mann zunächst in verbalen Streit. In der Folge schlug ihm der Unbekannte mit einem Cocktailglas ins Gesicht. Dabei erlitt der junge Mann Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Disco mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell