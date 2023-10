Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bochingen, Landkreis Rottweil) Schwere räuberische Erpressung auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen (30.09.2023)

Bochingen (ots)

Die Kriminalpolizei Rottweil sucht Zeugen zu einer schweren räuberischen Erpressung, die ein Unbekannter am frühen Samstagabend in einer Tankstelle in der Balinger Straße begangen hat. Gegen 17.50 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum der "ARAL" und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Kassiererin mehrere Geldscheine in eine Tüte gepackt hatte, flüchtete der Täter. Zu ihm liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 180-185 Zentimeter groß, war bekleidet mit einer Basecap, dunklem Hoodie und dunkler Hose sowie einem Schlauchschal. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Tankstelle beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell