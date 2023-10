Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 20.30 Uhr bog eine 26-jährige Opel-Fahrerin bei grün zeigender Lichtzeichenanlage von der Mittermaierstraße kommend links in die Bergheimer Straße ab. Eine 22-jährige Radfahrerin befuhr zeitgleich mit ihrem Fahrrad die Mittermaierstraße von der Ernst-Walz-Brücke aus kommend. Anschließend wollte sie den Kreuzungsbereich bei grün zeigender Lichtzeichenanlage überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der wartepflichtige Opel die kreuzende Radfahrerin frontal erfasste. Die Radfahrerin landete auf der Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die Radfahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

