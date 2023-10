Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Rehkitz kollidiert mit Fahrzeug

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als am Montagmorgen, um 06:45 Uhr, ein 20-jähriger Audi-Fahrer die K 4108 von Allemühl kommend in Richtung Schwanheim entlangfuhr, querte urplötzlich ein Rehkitz die Fahrbahn und stieß mit dem Audi des 20-Jährigen zusammen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich, das Rehkitz wurde tödlich verletzt. Der junge Mann blieb unverletzt. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter.

