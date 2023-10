Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Dreiste Diebe entwenden Ortsschild der Stadt Schönau

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie ein Zeuge am Montagabend gegen 23:30 Uhr beobachten konnte, wurde in der Greiner Straße, am Übergang zur K 4116, das Ortsschild der Stadt Schönau durch zwei bisher unbekannte Täter entwendet. Die beiden Männer schraubten zunächst das Schild ab und verstauten dieses anschließend in einem weißen Pkw. Die Unbekannten flüchteten daraufhin über die K 4116 in Richtung Grein. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

