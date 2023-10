Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisste wieder da; Diebstahl aus Moschee, Ehepaar entgeht offenbar im letzten Moment Zusammenstoß mit alkoholisiertem Autofahrer und mehr

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Vermisste ist wieder da - Offenbach/Hanau

(cb) Die seit Mittwochmorgen vermisste 32-jährige aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Bereich Offenbach

1. Bargeld aus Moschee geklaut: Dieb ließ sich offenbar einschließen - Offenbach

(cb) Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Moschee in der Waldstraße und den bisher vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass sich offenbar jemand in dem Gebetshaus hat einschließen lassen. Der oder die Unbekannte hielt sich nach dem Morgengebet am Donnerstag offenbar in dem Gebetshaus verborgen, so die bisherige Annahme der Kripo aufgrund der vor Ort aufgefundenen Spurenlage. Als der Dieb später alleine in dem Objekt war, brach er im Zeitraum zwischen 6.30 und 10 Uhr mehrere Bürotüren auf, durchsuchte die Büros und entwendete Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Auto geraubt: Wer kann weitere Hinweise geben? - Rodgau / Nieder-Roden

(lei) Nach der gewaltsamen Erlangung eines Kia Sorento in der Nacht zu Freitag in der Frankfurter Straße / Ecke Seestraße ermittelt die Offenbacher Kriminalpolizei nun wegen Verdachts des schweren Raubes und sucht nicht nur das Auto, sondern auch Tatzeugen. Gegen 1 Uhr hatte sich ein 19-Jähriger beim Polizeinotruf gemeldet und mitgeteilt, dass er kurz zuvor durch zwei Unbekannte unter Vorhalt eines Messers bedroht und zur Herausgabe des Fahrzeugschlüssels gezwungen worden sei. Nach Angaben des Rodgauers hatte ihn einer der Räuber (etwa 1,80 Meter groß, maskiert, schwarz gekleidet) zu Boden gestoßen und ihm dann den Schlüssel aus der Hand gerissen. Anschließend seien die beiden etwa 20 bis 22 Jahre alten, schwarzhaarigen Räuber mit dem weißen Wagen, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, in Richtung Rodgau-Ringstraße davongebraust. Der Komplize soll etwas größer und mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein; er führte außerdem eine schwarze Sporttasche mit sich. Wieso sie auf den 19-Jährigen und das Auto abgesehen hatten, ist noch völlig unklar. Die Beamten suchen nun Tatzeugen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise, sowohl zu dem Räuber-Duo, als auch zum Verbleib des Fahrzeugs.

Bereich Main-Kinzig

1. Täter klaut Fahrräder und flüchtet über das Flachdach: Zeugen gesucht - Hanau (cb) Ein Einbrecher gelangte zwischen Mittwochabend, 19.30 und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, über ein Flachdach in das Obergeschoss eines Fahrradgeschäftes in der Nordstraße. Dort öffnete er auf unbekannte Art und Weise ein Fenster und gelangte so in die Verkaufsräume des Fahrradladens. Er nahm zwei hochwertige Räder im Wert von etwa 7.000 Euro an sich und verbrachte die Räder auf das Flachdach. Bei seiner Flucht in unbekannte Richtung konnte er nur ein Rad mit sich nehmen, das zweite ließ er auf dem Flachdach zurück. Zeugen melden sich bitte unter Rufnummer 06181 100-123.

2. 58-jähriger trägt T-Shirt mit aufgedrucktem Hakenkreuz: Festnahme - Hanau

(cb) Zeugen haben am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die Polizei verständigt, da sich am Westbahnhof eine männliche Person mit einem T-Shirt mit aufgedrucktem "Hakenkreuz" aufhalten soll. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 58 Jahre alter Hanauer angetroffen und vorläufig festgenommen werden, nachdem er als der Träger des T-Shirts identifiziert worden war. Der Tatverdächtige stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hanauer nach Hause entlassen. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen wegen "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" (§ 86a StGB) aufgenommen.

3. Jugendliche werfen Böller: Altpapiertonne brennt - Langenselbold

(cb) Vier Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren sollen am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, einen Böller in eine Altpapiertonne eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße (50er Hausnummern) geworfen haben. Durch die Explosion des Böllers entzündete sich das Papier in der Tonne und die Feuerwehr musste anrücken, um die brennende Altpapiertonne zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 360 Euro. Die Jungen wurden nach einer eindringlichen Ansprache durch die Beamten an ihre Eltern übergeben. Auf einen 14-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer zu.

4. Betrunkener Fahrer kracht mit Auto in Neubau: Fußgänger können sich retten - Bad Orb

(cb) Einem Zusammenstoß mit einem silbernen Kia konnte ein Ehepaar am Donnerstagabend in der Frankfurter Straße (10er Hausnummern) offenbar nur durch schnelles Rennen entkommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 59 Jahre alter Mann, gegen 19.45 Uhr, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen silbernen Wagen verloren haben. Infolge dessen durchbrach er einen Bauzaun und krachte gegen die Fassade eines Wohngebäudes. Die beiden Bad Orber, eine 65-jährige Frau und ihr 66-jähriger Mann, befanden sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Fußweg. Sie sahen das Fahrzeug auf sich zukommen, befürchteten von diesem erfasst zu werden und rannten so schnell wie möglich - hierdurch brachten sie sich wohl im letzten Moment in Sicherheit. Das Ehepaar blieb unverletzt, der Fahrer des Kia erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, er wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 59-Jährige stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Eine Blutprobe bei ihm sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins wurden angeordnet. An dem fast fertiggestellten Neubau entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 150.000 Euro, der Wagen des Unfallverursachers erlitt Totalschaden. Die Statik des Wohngebäudes muss aufgrund des Unfalls nun überprüft werden.

5. Autofahrerin beleidigt: Polizei bittet um Hinweise - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nach einem bereits am Dienstag geschehenen Vorfall in der Bad Sodener Straße zwischen einer Autofahrerin und einer noch unbekannten Gruppe Jugendlicher ermittelt nun die Staatsschutzabteilung der Polizei wegen Beleidigung mit womöglich antisemitischem Hintergrund. Eine 56-Jährige hatte am Donnerstag Anzeige erstattet und mitgeteilt, dass sie an dem Tag gegen 17.45 Uhr mit ihrem schwarzen Kia Ceed in Höhe des Edeka-Marktes unterwegs, als ihr eine vierköpfige Gruppe junger Männer auf dem Gehweg entgegenkamen. Zwei aus der Gruppe - beide waren etwa 15 bis 17 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß - hatten dann beleidigende Gesten unter anderem in Form des gezeigten Mittelfingers gegenüber der Frau vollzogen - womöglich, weil sie eine von außen sichtbare, kleine Israel-Flagge auf dem Armaturenbrett liegen hatte, so die Deutung der 56-Jährigen. Einer der beiden Gestikulierenden war schlank und trug eine karamellfarbene Hose, einen Trenchcoat in gleicher Farbe sowie schwarze Schuhe. Der andere war kräftig und schwarz gekleidet; er hatte schwarze glatte Haare. Die Kripo sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zu der Gruppe geben können (06181 100-123).

Offenbach, 20.10.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

