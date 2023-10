Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: "Schutzschleifenaktion" am 26.10.2023 in Mühlheim am Main

Offenbach (ots)

Solidarität mit Einsatzkräften: Feuerwehr, Polizei und DLRG am 26. Oktober auf dem Brückenmühlparkplatz - Mühlheim am Main

(fg) Wer sich entscheidet, sein berufliches Leben der Feuerwehr, der Polizei, dem Rettungsdienst oder sonstigen Sicherheits- oder Hilfsorganisationen zu widmen, hat sicherlich das Wohl der Menschen im Blick. Tagtäglich sorgen Einsatz- und Rettungskräfte für Sicherheit, Schutz und professionelle Hilfe in Hessen.

In diesem Zusammenhang können Bürgerinnen und Bürger am Donnerstagvormittag, 26. Oktober 2023, auf dem Brückenmühlparkplatz in Mühlheim am Main in Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern der Blaulicht-Familie kommen.

Zwischen 9 und 12 Uhr werden unter anderem die Mühlheimer Feuerwehr, das Polizeipräsidium Südosthessen und die DLRG über ihre Arbeit berichten. Zudem wird auf die Schutzschleifen-Kampagne des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport aufmerksam gemacht. Entsprechende Schutzschleifen sowie weiteres Werbematerial wird an Interessierte verteilt. Die Schutzschleife ist ein Symbol für die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den hessischen Einsatzkräften. Schutzschleifenträgerinnen und -träger können hierdurch Ihre Solidarität wahrnehmbar nach außen tragen und damit ein wichtiges Zeichen setzen. Herr Bürgermeister Dr. Krey wird zu Beginn der Aktion ebenfalls vor Ort sein.

Fahrrad-Codier-Aktion

Die Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen wird zudem eine Fahrrad-Codier-Aktion anbieten und freut sich auf zahlreiche Beratungsgespräche rund um das Thema Fahrrad. Des Weiteren haben die Beamtinnen und Beamten Info-Material dabei und informieren zur richtigen Diebstahlsicherung. Im Falle eines Diebstahls kann durch den individuellen Code der rechtmäßige Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung kann zudem einen Diebstahl verhindern, da ein solches Fahrrad als Hehlerware praktisch nicht verwendbar ist. Interessierte Radlerinnen und Radler bringen bitte die Fahrradunterlagen, den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es wichtig, die Schlüssel für den Akku parat zu haben.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.

Offenbach, 19.10.2023, Pressestelle, Felix Geis

