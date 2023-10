Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Raubüberfall in Wohnhaus; Festnahme nach Einbruch in Handyladen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Nach Einbruch in Handyladen: Mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen - Offenbach

(fg) Dank eines couragierten Zeugen nahmen Polizisten am Dienstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher noch in Tatortnähe vorläufig fest; das offensichtliche Diebesgut, es handelte sich um mehrere E-Zigaretten im Wert von rund 200 Euro, übergaben die Beamten nach der Festnahme an den Eigentümer.

Gegen 3.30 Uhr meldeten sich Anwohner und gaben an, dass eine Person die Scheibe eines Handyladens in der Bieberer Straße (20er-Hausnummern) eingeschlagen habe. Im weiteren Verlauf habe der Mann Diebesgut eingepackt und sei dann geflohen. Ein Zeuge begab sich aufgrund seiner Beobachtungen zum Tatort und hielt den 31-Jährigen, der in Weinheim wohnt, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der mutmaßliche Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und kam mit zur Wache des Polizeireviers, wo er nun im Gewahrsam sitzt.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 31-Jährige mit einer Flasche ein Loch in die Scheibe des Handyladens geschlagen haben und durch dieses an seine Beute gelangt sein. Hierbei zog sich der Weinheimer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Auf den 31-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Über seinen Verbleib wird noch entschieden.

2. Nach Überfall in Wohnhaus: Kripo sucht nach Räuber-Quintett - Seligenstadt

(lei) Fünf maskierte Räuber sind am Montagabend in ein Wohnhaus auf einem Gärtnereigelände in der Dudenhöfer Straße eingedrungen und haben im Zuge des Überfalls auf einen dortigen Bewohner Bargeld erbeutet.

Das Quintett verschaffte sich nach bisherigen Erkenntnissen am späten Abend offenbar mit einer Brechstange gewaltsam Zutritt zu dem freistehenden Gebäude und forderte von einem 24-jährigen Bewohner die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sich die dunkel gekleideten Unbekannten, die zusätzlich einen Schraubendreher sowie einen Vorschlaghammer mit sich führten und Handschuhe trugen, die Tageseinnahmen der Gärtnerei aushändigen ließen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige, der durch die Kriminellen zuvor noch aufgefordert wurde, längere Zeit zu warten, verständigte gegen 23.50 Uhr die Polizei; er blieb unverletzt.

Die Beamten schließen nicht aus, dass die Räuber zur Tatausführung ein Fahrzeug benutzt haben, mit dem sie zu dem außerhalb gelegenen Anwesen gelangt beziehungsweise von dort aus anschließend geflohen sind. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 17.10.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell