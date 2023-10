Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 15.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnzimmerbrand in Dreieich Sprendlingen

Am Samstag gegen 23.35 Uhr kam es in der Oisterwijker Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Auslöser des Brandes dürfte nach derzeitigen Ermittlungsstand eine brennende Kerze gewesen sein, welche ein Regal im Wohnzimmer entzündete. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass sich der Brandschaden auf das Wohnzimmer beschränkte. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

2. Zeugen nach Unfallflucht im Bereich Rodgau gesucht

Zunächst wurde am Samstag gegen 20:45 Uhr eine angeblich betrunkene Person in Rodgau gemeldet, die in der Raiffeisenstraße in einen roten Mercedes C -Klasse mit Offenbacher Kennzeichen stieg und in Richtung Nieder-Roden davonfuhr. Der Mercedes konnte schließlich in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes festgestellt werden. Er hatte sowohl am Heck als auch an der Fahrzeugfront diverse neue Unfallschäden. Außerdem fehlte das vordere Kennzeichen. Der Fahrer des Mercedes hatte sich zwischenzeitlich aus dem Staub gemacht. Die Polizei geht anhand der Unfallschäden davon aus, dass der flüchtige Fahrer mit dem roten Mercedes mehrere Unfälle verursacht hat. Eine Absuche nach passenden beschädigten Fahrzeugen verlief bisher leider erfolglos. Gegen den Halter des roten Mercedes wird derzeit ermittelt. Dieser machte bei der Polizei keine Angaben. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe unter der Rufnummer 06183 911-550. Gesucht wird ein bislang unbekannter Radfahrer, der den mutmaßlich betrunkenen Fahrer dem Sicherheitsdienst am Wirtshaus in der Raiffeisenstraße gemeldet hatte. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die den roten Mercedes fahrend gesehen haben oder aktuell neue Unfallschäden im Bereich Rodgau festgestellt haben.

3. Kellerbrand in Neu-Isenburg

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Sonntag, den 15.10.23 in den frühen Morgenstunden zu einem Kellerbrand in der Kurt-Tucholsky-Straße. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Haus verlassen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Brand auf Balkon in Nidderau-Eichen

Gegen 22.30 Uhr stellten Nachbarn eines Zweifamilienhauses am Samstag in der Westendstraße einen brennenden Balkon fest und alarmierten die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen dürfte glühende Asche auf eine auf dem Balkon befindliche Matratze übergegriffen haben. Durch das Feuer wurde die Fassade und eine Markise beschädigt. Es kam niemand zu Schaden.

2. Auf frischer Tat ertappt - Nidderau-Ostheim

Am Sonntag, den 15. Oktober gegen 03:15 Uhr durchwühlte ein Dieb einen in der Karlstraße geparkten Mercedes. Während er seine Hosentaschen mit Wertgegenständen aus dem Auto füllte, kam der Besitzer des Mercedes zu seinem Fahrzeug zurück und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Feststellung der Personalien und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Täter entlassen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 15.10.2023, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

