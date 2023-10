Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 14.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Brände in der Feldgemarkung Hasselroth-Niedermittlau - Zeugen gesucht

Ein Anwohner nahm am Samstag, den 14.10. gegen 02.20 Uhr einen Feuerschein aus Richtung Feld - der Verlängerung der Friedhofstraße wahr und rief die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte gleich zwei Brandstellen fest. Zum einen brannte ein Unterstand für Heu und etwa 50 Meter weiter entfernt mehrere Strohballen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzung des Geschädigten ca. 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Hanau ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Motorradfahrer schwer verletzt - A 66 - Erlensee

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Alzenau verlor am Freitagabend gegen 18.30 Uhr im Kurvenbereich der Autobahnauffahrt A 66 Erlensee in Fahrtrichtung Fulda die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Bergung des Motorrades war die Auffahrt bis 20.20 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Beobachtungen zum Unfallhergang nimmt die Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911-550 entgegen.

Offenbach am Main, 14.10.2023, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

