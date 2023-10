Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Exhibitionist saß im Bereich einer Unterführung; 100.000 Euro Schaden nach Brand in Lagerhalle; Wiederaufflammen von gelöschtem Brand und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Exhibitionist saß im Bereich einer Unterführung - Obertshausen

(jm) Im Bereich einer Bahnunterführung gegenüber der Brühlstraße saß am Mittwochabend ein Exhibitionist und zeigte sich einer vorbeigehenden Fußgängerin. Kurz nach 22 Uhr war die Jugendliche am Bahnhof im Bereich der dortigen Unterführung unterwegs, um zum S-Bahn Gleis zu gelangen. Dort entblößte sich ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit wuscheligen Haaren. Er hatte ein "ungepflegtes" Erscheinungsbild und war mit einer engen blauen Jeans sowie einem Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er eine Basecap. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. LKW beschädigt Mauer und Zufahrtstor und flüchtet - Mühlheim

(cb) Ein Grundstückseigentümer in der Philipp-Reis-Straße (einstellige Hausnummern) stellte am Montagmorgen einen Schaden an seiner Grundstücksmauer und seinem Zufahrtstor fest. Ersten Erkenntnissen nach hat ein unbekannter LKW-Fahrer beim Rangieren zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, die Mauer und das Tor beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0.

3. Parkplatzrempler: Blauer Passat beschädigt - Dreieich

(cb) Ein blauer VW Passat wurde am Dienstag, gegen12.50 Uhr, auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern) beschädigt. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ein-oder Ausparken den abgestellten Wagen im Bereich der Heckstoßstange. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 750 Euro zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. 100.000 Euro Schaden nach Brand in Lagerhalle - Hanau

(lei) 100.000 Euro an Sachschaden, so die vorläufige Schätzung der Polizei, sind bei einem Feuer am Mittwochabend auf dem Gelände eines Baustoffhandels in der Moselstraße entstanden. In einer dortigen Lagerhalle war gegen 18.20 Uhr ein dort abgestellter Gabelstapler in Brand geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf eingelagerte Baumaterialien wie Dämmstoffe und Rigipsplatten, Teile der Hallenkonstruktion sowie einen weiteren Gabelstapler über. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Hanau konnte den Brand, bei dem letztlich niemand verletzt wurde, dann zügig löschen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme des Brandortes schließt die Polizei einen technischen Defekt an dem ersten Gabelstapler nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

2. Wiederaufflammen von gelöschtem Brand - Großkrotzenburg

(cb) Am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr, rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand im Bereich "Schmaler Weg" aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers und dadurch einen größeren Sachschaden verhindert werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei gehen von einem Wiederaufflammen eines bereits gelöschten Feuers (wir berichteten) vom vergangenen Montag (9.10) aus.

3. Wer sah die Autodiebe? Kripo bittet um Hinweise - Langenselbold und Rodenbach

(jm) Autodiebe waren in der Nacht zum Mittwoch in Langenselbold zugange: Zwischen 21 und 5.20 Uhr stahlen sie in der Ahornstraße einen Audi Q5. Das hochwertige blaue Fahrzeug mit HU-Kennzeichen war in der Einfahrt im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Zu einem weiteren Diebstahl kam es in Rodenbach im Südring. Der graue Audi A 6, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren, verschwand ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor 4 Uhr. Er war am Fahrbahnrand in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkt. Das Fachkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob die beiden Diebstähle in Verbindung stehen. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Exhibitionist entblößte sich vor Fußgängerin - Nidderau/Eichen

(jm) Ein 1,80 Meter großer Exhibitionist hat sich am Montagmorgen in der Eichwaldstraße vor einer Fußgängerin entblößt. Gegen 10.40 Uhr war die Frau unterwegs, als der schlanke sowie sportliche Mann sie ansprach. Die Dame ging jedoch weiter. Der Sittenstrolch folgte der Dame, entblößte sich und lief anschließend in Richtung Ortskern weiter. Er trug einen Sportanzug und eine Cap. Die Kripo Hanau ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

5. Hütte brennt vollständig ab - Gründau/Niedergründau

(cb) Die Feuerwehren Gründau rückten am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, aus um das Feuer in einer Hütte im Ronneburger Weg zu löschen. Die Hütte, welche von der Feuerwehr gepachtet ist, brannte vollständig ab. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, haben die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. 22-Jähriger wird angegriffen: Wer kann weitere Hinweise geben? - Schlüchtern

(jm) Ein 22 Jahre alter Mann ist bereits am Sonntagnachmittag in einem Waldstück zwischen Bahnhofstraße und Siedlung angegriffen sowie verletzt worden. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Schlüchtern ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise zu zwei bis dato noch unbekannten Personen. Gegen 16 Uhr saß der 22-Jährige auf einer Bank an einem Schotterweg in der Nähe des Bahnhofs. Anschließend lief er ein Stück in den Wald, als er sich umdrehte, soll er unvermittelt von einer Person mit einem Gegenstand, vermutlich aus Holz, mehrfach geschlagen worden sein. Dabei ging die Brille des Geschädigten kaputt und er verlor nach seinen Angaben das Bewusstsein. Als er kurzdrauf wieder zu sich kam, hatte er Kopf- sowie Armschmerzen. Anschließend ging er zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Angreifer soll 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit einer grünen Jogginghose, einer Mütze sowie einem Schlauchschal bekleidet gewesen sein. Zur zweiten Person, die nicht geschlagen haben soll und offenbar in Begleitung des Angreifers war, liegt keine Beschreibung vor. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern.

Offenbach, 19.10.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

