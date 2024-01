POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener - Diebstahl eines Pkw

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter den auf dem Grundstück des Geschädigten geparkten Pkw der Marke Opel Astra Sports Tourer in dunkelblauer Lackierung. Der Pkw war in der Marktstraße vor dem Wohnhaus des 52-jährigen Geschädigten aus Weener geparkt. Ein Ermittlungsverfahren sowie eine überörtliche Fahndung wurden umgehend eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagnachmittag wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 56-jährigen Geschädigten aus Ganderkesee gemeldet. Während der Verkehrsunfallaufnahme auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße konnten durch Zeugen Hinweise auf einen verursachenden Pkw erlangt werden. Bei einer anschließenden Überprüfung an der Anschrift des Fahrzeughalters räumte der 57-jährige Leeraner eine Beteiligung am Unfall ein. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Leer - Versuchter Einbruch

Am Samstagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter durch den Einsatz von Gewalt die Zugangstür zu einem Gebäude an der Ecke Hoheellernweg / Johannstraße. Diebesgut erlangten die Täter nicht. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Täter aus einer Gruppe Jugendlicher heraus einen an der Einmündung Bürgermeister-Pustau-Straße / Breslauer Straße geparkten VW. Durch einen unbekannten Gegenstand wurden Beschädigungen im Fahrzeuglack hervorgerufen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland -Verkehrsunfallflucht - Unbekannter Zeuge gesucht

Am Samstagabend kommt es gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Kirchweg" zu einer Verkehrsunfallflucht, in dessen Zusammenhang ein Ford Fiesta beschädigt wird. Ein mutmaßlicher Verursacher entfernt sich vom Unfallort und kann durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Kontaktaufnahme durch diesen und weitere Zeugen.

Hesel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 47-jähriger Mann aus Neukamperfehn mit seinem Auto die L 24 aus Veenhusen kommend in Fahrtrichtung Hesel, als er im Einmündungsbereich der Leeraner Straße eine Verkehrsinsel übersah und ein dortiges Verkehrszeichen beschädigte. Der 47-Jährige setzte seine Fahrt mit dem beschädigten Auto zunächst fort und konnte letztlich durch aufmerksame Zeugen in einer naheliegenden Bushaltestelle an der Weiterfahrt gehindert werden. Eingesetzte Polizeibeamte stellten schnell den Grund der vorgelagerten Weiterfahrt fest. Der 47-Jährige war mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille erheblich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden.

