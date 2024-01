Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittlungen nach Tötungsdelikt++

Weener - Ermittlungen nach Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet kam es am Samstag, den 27.01.2024, zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung in der Westerstraße zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes mit dortigem Wohnsitz. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten zeitnah zu einem Tatverdacht gegen einen 51-jährigen Mann aus Weener, welcher daraufhin vorläufig festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der Mann am Montag, den 29.01.2024, dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Leer vorgeführt, welcher Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen anordnete. Der Mann wurde entsprechend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Hintergründe der Tat und das Motiv des Täterverdächtigen sowie der Tathergang sind derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an die

Staatsanwaltschaft Aurich -Pressestelle-

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell