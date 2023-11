Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Domino mit Folgen

Zülpich, Virnicher Straße (ots)

Der männliche, 30-jährige FZ- Führer befuhr in der Nacht zum Sonntag die Virnicher Straße von der L 11 aus kommend in FR Beuelstraße. Hier stößt er mit dem Pkw gegen einen geparkten Pkw, welcher wiederum gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben wird. Dieses Pkw- Domino verursachte einen Schaden im höheren 5-stelligen Bereich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Auch hier waren die Ausfallerscheinungen des FZ-Führers bereits per Pedes deutlich wahrzunehmen. Der Führerschein verblieb in amtlicher Verwahrung.

