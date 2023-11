Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spontane Fahrt ins Grüne

53925 Kall-Keldenich, L206 (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer stellte in der Nacht zum Sonntag auf seiner Fahrt von Nettersheim - Zingsheim nach Kall - Keldenich in Höhe des Abzweiges Urft an der L 206 einen Pkw im Straßengraben fest, dessen freie Fahrt ins Grüne offenbar durch einen dort befindlichen Busch gestoppt wurde. Nichts desto trotz versuchte der männliche, 24-jährige FZ-Führer weiterhin seinen Pkw aus dieser Stellung zu befreien, was ihm misslang. Bei Eintreffen der Polizeibeamten fiel der FZ-Führer durch eine verwaschene Sprache und schwankendem Gang auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Dem FZ-Führer wurde auf der Wache Schleiden eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde durch die Polizeibeamten beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell