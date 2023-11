Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung am 22. November 2023

Euskirchen (ots)

Informieren Sie sich jetzt bei der Berufsinformationsveranstaltung am Mittwoch den 22. November 2023, 16 bis 19 Uhr, in der Kreispolizeibehörde Euskirchen Kölner Str. 76 53879 Euskirchen 2. Etage, Raum 201 Bewerben können sich Interessenten mit Abitur oder Fachabitur (volle FHS-Reife), einem Meisterbrief in einem Handwerk oder aber einer abgeschlossenen Berufsausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung. Neuerdings kann man sich auch mit der Mittleren Reife (FOS-Reife) bewerben, wobei man hier nach bestandener Aufnahmeprüfung vor dem Studium das Fachabitur in der Fachrichtung "Polizeivollzugsdienst" erlangen muss. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos.

Eine schriftliche Anmeldung per E-Mail ist mit Angaben der Kontaktdaten (Adresse, Geburtsdatum, Handy-Nr.) unbedingt erforderlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Polizeihauptkommissar Peter Müller, der Ihnen als Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung steht: Tel.: 02251 - 799327 E-Mail: personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de

