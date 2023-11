POL-EU: Einbruch in Zahnarztpraxis

Dahlem-Kronenburg (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (12. November), 21 Uhr bis Mittwoch (15. November), 10.30 Uhr in ein Restaurant an der Seeuferstraße in Dahlem eingebrochen. Eine an einem rückwärtigen Fenster heruntergelassene Fensterrolllade wurde gewaltsam nach oben geschoben und das dahinter befindliche Fenster aufgehebelt. Die Unbekannten konnten einen kleineren Tresor, eine Geldbörse und Bargeld aus der Trinkgeldkasse entwenden. Insgesamt wurde ...

mehr