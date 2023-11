POL-EU: Grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen der Polizei

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag befuhr eine 72-Jährige gegen 12.15 Uhr mit einem E-Scooter die Boenerstraße in Euskirchen in Fahrtrichtung der Billiger Straße. Die Frau beabsichtigte mit dem E-Scooter an einer Bordsteinerhöhung auf den Radweg aufzufahren. Hierbei verdrehte sich das Vorderrad des E-Scooters und die 72-Jährige kam zu Fall. Die 72-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von ...

mehr