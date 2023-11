POL-EU: In Windkraftanlage eingebrochen

Nettersheim-Zingsheim (ots) - Am Dienstag (14. November) haben Unbekannte im Zeitraum von 20 bis 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Krausstraße in Nettersheim-Zingsheim eingebrochen. Unbekannte schoben die Rollladen von einem Fenster im Erdgeschoss nach oben und hebelten im Anschluss das Fenster auf. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Die Unbekannten entwendeten unter anderem ein Navigationsgerät, Schmuck, Arbeitsgeräte, Nahrungsmittel, Parfumflaschen ...

