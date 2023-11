POL-EU: Versuchtes Raubdelikt in Apotheke

Nettersheim-Engelgau (ots) - Am Dienstag (15. November) bemerkte eine 63-Jährige aus Nettersheim-Engelgau gegen 19.38 Uhr einen Brand in einer Schreinerei in der Ulmenstraße in Nettersheim-Engelgau In der Schreinerei brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Der Eigentümer verletzte sich bei den Löscharbeiten. Das Dach der Schreinerei ist akut einsturzgefährdet. Es entstand erheblicher Sachschaden in einem sechsstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde ...

