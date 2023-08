POL-DA: Bensheim: Erneut brennen Paletten am Baumarkt/Kripo ermittelt

Groß-Gerau (ots) - Auf mehrere Tausend Liter Dieselkraftstoff hatten es Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen. Zwischen 17.15 Uhr am Freitag (18.8.) und 8 Uhr am Sonntagmorgen (20.8.) verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsamen Zugang auf ein Firmengelände in der Münchener Straße. Dort ...

mehr