64658 Fürth- Lörzenbach (ots) - Am Samstag, 19.08.2023 kam es gegen 16:15 Uhr in der Weinheimer Straße in Fürth- Lörzenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer 5er BMW Kombi überholte dabei in einer scharfen Kurve den in gleicher Richtung nach Fürth fahrenden Radfahrer. Aufgrund Gegenverkehrs lenkte der Pkw Fahrer sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand, ohne auf den Radfahrer zu achten. Der Radfahrer ...

