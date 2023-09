Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeidirektor Ralf Krämer zum Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Trier ernannt

Trier (ots)

Am Montag, dem 4. September, übertrug das Ministerium des Innern und für Sport Herrn Polizeidirektor Ralf Krämer im Beisein von Behördenleiterin Anja Rakowski die Leitung der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Trier. Der bisherige Leiter des Führungsstabes im PP Trier tritt somit die Nachfolge von Polizeivizepräsident Frank Gautsche als stellvertretender Leiter des Polizeipräsidiums an.

"Ich freue mich auf die anstehenden Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden aller Organisationseinheiten unserer Behörde", so Krämer.

Ralf Krämer leitete bis 2016 das SEK der Polizei Rheinland-Pfalz und übernahm nach seinem Wechsel zum Polizeipräsidium Trier zunächst die Leitung der Polizeiinspektion Trier und ab dem 1. August 2017 die Leitung der Polizeidirektion Trier. Der gebürtige Trierer, der in zahlreichen Expertengruppen und -kommissionen tätig ist, hat während seiner Zeit als Direktionsleiter etliche große Polizeieinsätze in der Stadt und in der Region geleitet, bevor ihm im Mai 2022 die Leitung des Führungsstabes im Polizeipräsidium Trier übertragen wurde.

