Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Zeugen gesucht!

Emsdetten (ots)

Am Montag (27.11.2023) kam es gegen 08.00 Uhr an dem Kreisverkehr Borghorster Straße/Buckhoffstraße/Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Pedelecfahrerin aus Emsdetten und einem dunkelgrauen Opel. Die Radfahrerin wurde beim Durchfahren des Kreisverkehrs im Bereich der Buckhoffstraße durch den Pkw touchiert, der in den Kreisverkehr hineinfuhr. Sie stürzte zu Boden. Die Pkw-Fahrerin hielt nach dem Zusammenstoß kurz an und entschuldigte sich durch die geöffnete Fensterscheibe der Fahrertür bei der Radfahrerin. Danach entfernte sie sich über die Wilhelmstraße, ohne sich weiter um die Geschädigte zu kümmern. Die Fahrerin des Opel wird beschrieben als 60 bis 65 Jahre alt, kleine zierliche Statur und kurze graue Haare. Sie trug eine große Brille. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt. Das Fahrrad wurde beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zur Unfallverursacherin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572-9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell