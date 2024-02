Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.01.2024 und den 01.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Wohnung++

Leer- Diebstahl aus Wohnung

Bereits am 25.01.2024 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Grenzstraße in Leer zu einem Diebstahl aus dem Wohnhaus einer 75-jährigen Leeranerin. Im genannten Zeitraum hörte die Dame, welche sich in der Küche befand, das Öffnen ihrer unverschlossenen Hauseingangstür. Kurz darauf schloss sich diese auch wieder und niemand reagierte auf die Ansprache der Frau. Später stellte die Geschädigte dann fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche gewesen sei, die sich im Wohnungsflur befand. Stattdessen habe sie ihr Portemonnaie in einem Komposteimer auf ihrem Grundstück gefunden. Aus diesem sei ein mittlerer zweistelliger Eurobetrag entnommen worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

