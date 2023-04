POL-PPWP: Spielekonsolen aus Wohnung geklaut

Kaiserslautern (ots) - Auf ziemlich dreiste Art und Weise haben sich Trickdiebe am Montag in Kaiserslautern Geld "beschafft". Es handelte sich um einen Mann und eine Frau, die ein Klemmbrett bei sich hatten und vorgaben, Spendensammler zu sein. Am späten Vormittag klingelte das Pärchen an einer Wohnung in der Goethestraße. Nachdem sie ihr Anliegen vorgetragen hatten, lehnte die Bewohnerin eine Spende ab. Noch bevor die ...

mehr