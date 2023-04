Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (504) Haftantrag nach Ladendiebstahl

Nürnberg (ots)

Ein 38-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend (24.04.2023) in einem Kaufhaus in der Nürnberger Innenstadt mehrere Parfüms entwendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 19:15 Uhr beobachtete ein Zeuge einen 38-Jährigen, der in einem Warenhaus in der Königstraße mehrere Parfüms im Wert von über 400 Euro an sich nahm und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen.

Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den mutmaßlichen Ladendieb fest. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell