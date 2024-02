Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 03.02.2024

Leer (ots)

++Mehrere Pkw beschädigt++Alkoholisierte Fahrzeugführerin++Schwerer Verkehrsunfall++

Mehrere Pkw beschädigt --Zeugen gesucht--

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße Wendekamp durch einen bisher unbekannten Täter insgesamt 6 Pkw, die neben einander standen, beschädigt. Dabei hat der Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Alkoholisierte Fahrzeugführerin

Leer - Mit 0,8 Promille war gegen 02 Uhr des Samstages eine 43-jährige Pkw-Führerin aus Moormerland unterwegs. Bei der Polizeikontrolle auf der Papenburger Straße musste die Weiterfahrt dann beendet werden. Die Fahrzeugführerin muss sich nunmehr wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

Schwerer Verkehrsunfall

Westoverledingen - Gegen 02:20 Uhr des Samstages kam es auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Ortschaft Völlenerfehn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen befuhr die Bundesstraße in Richtung Papenburg und wollte von dieser nach links in Richtung Völlenerfehn abbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch den ihn entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen Pkw-Führers aus Rhauderfehn. Die 55-jährige Beifahrerin (wohnhaft im Bereich Westoverledingen) in diesem Pkw wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Papenburg zugeführt werden. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Dieser war alkoholisiert, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste, ein Promillewert liegt jedoch nicht vor. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer aus Rhauderfehn blieb nach jetzigem Stand unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für die Aufnahme des Unfalles, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn bis annähernd 06:30 Uhr gesperrt werden.

