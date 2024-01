POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Wochenende gelang es Unbekannten in Wohngebäude in Durlach sowie Neureut einzubrechen. In der Ersinger Straße in Durlach verschafften sich zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Freitag 11:50 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Da sich die Bewohner zur Zeit des Einbruchs im Urlaub befanden ...

mehr