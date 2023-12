Polizei Köln

POL-K: 231208-4-K Falsche Polizisten rauben Lkw-Fahrer aus - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei falschen Polizisten, die in der Nacht zu Freitag (8. Dezember) in Köln-Mülheim zwei LKW-Fahrer (31, 37) ausgeraubt haben sollen. Einer der Gesuchten soll 190 bis 195 cm groß gewesen sein, der andere klein und kräftig. Beide sollen Polizeiuniformen getragen haben und nach der Tat in einem schwarzen Mercedes mit Blaulicht auf dem Dach vom Tatort geflüchtet sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden Verdächtigen die vor ihren Fahrzeugen stehenden LKW-Fahrer an einem Wendehammer auf der Düsseldorfer Straße/Dünnwalder Kommunalweg mit einer Schusswaffe bedroht, gefesselt und ihnen Geld sowie Mobiltelefone abgenommen haben. Das Kriminalkommissariat 14 wertet derzeit Spuren und Zeugenaussagen aus. Weitere Zeugen, die Hinweise zum schwarzen Mercedes, zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (aw/cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell