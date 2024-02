Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.02.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt vom 27.01.2024++

Weener - Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt vom 27.01.2024

Wie bereits berichtet kam es am Samstag, den 27.01.2024 zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung in der Westerstraße zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes mit dortigem Wohnsitz. Die derzeit geführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten bereits zu der Untersuchungshaft des dringend tatverdächtigen Mannes aus Weener. Im Rahmen der andauernden Ermittlungen sind noch weitere tatrelevante Details zu klären. Daher bitten die zuständigen Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen, die auffällige Personen und Gegenstände in den späten Nachmittagsstunden oder frühen Abendstunden des 27.01.2024 im Bereich der Stadt Weener oder Umgebung gesehen haben könnten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Für die sachdienlichen Hinweise zur Sache wird eine Hinweistelefonnummer zur Verfügung gestellt, die in den genannten Zeiten erreichbar ist.

Hinweistelefon 0491- 97690-404 (nur für sachdienliche Hinweise zum Tötungsdelikt)

Montag, den 05.02.2024 in der Zeit von 12:00-16:00 Uhr Dienstag, den 06.02.2024 in der Zeit von 07:00-17:00 Uhr

