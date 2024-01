Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Falsche Polizeibeamte festgenommen

Stuttgart-Feuerbach /-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (09.01.2024) einen Jugendlichen und zwei junge Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" betrügerisch Geld und Wertgegenstände erlangt zu haben. An der Odenwaldstraße versuchten die Betrüger bei einem 65-Jährigen rund 20.000 Euro zu erschwindeln. Der roch jedoch den Braten und verständigte die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen daraufhin gegen 14.30 Uhr einen 27-Jährigen in der Nähe des Tatortes fest, der versuchte, bei dem 65 Jahre alten Mann die im Vorfeld durch geschickte Gesprächsführung vereinbarte Geldsumme abzuholen. In einem weiteren Fall meldete eine aufmerksame Bankmitarbeiterin auffällige Abhebungen einer 87-Jährigen bei der Polizei. Sie hatte bereits mehrere Tausend Euro abgehoben hatte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen gegen 13.00 Uhr an der Mönchsbergstraße einen 16 Jahre alten Jugendlichen und einen 18-Jährigen fest, die ebenfalls versuchten, eine telefonisch vereinbarte Summe von rund 4.000 Euro bei der Frau abzuholen. Die Beamten beschlagnahmten bei dem 16-Jährigen zudem eine kleine Menge Haschisch. Details und ob die beiden Fälle Zusammenhänge aufweisen, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 27-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, der 16-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (10.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

