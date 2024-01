POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Balinger Straße am Montagabend (08.01.2023) ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner bemerkte gegen 20.30 Uhr das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Der 53-jährige Bewohner blieb unverletzt, musste seine Wohnung jedoch vorübergehend verlassen. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

