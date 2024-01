Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährigen angegriffen und eingesperrt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (06.01.2024) einen 20 Jahre alten Mann im Bereich der Industriestraße angegriffen, geschlagen und in einer Gartenhütte eingesperrt. Der 20-Jährige hielt sich gegen 00.30 Uhr im Bereich eines Supermarktes auf, als eine Gruppe von fünf bis sechs Personen auf ihn zukam und ihn unvermittelt angriff. Die Täter schlugen, traten und fesselten den jungen Mann, um ihm anschließend in ein Auto zu tragen. Sie brachten den Mann in eine unweit entfernte Gartenhütte und ließen ihn allein, woraufhin sich der 20-Jährige befreite und die Polizei alarmierte. Die Hintergründe der Tat sind unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Täter waren etwa 180 Zentimeter groß, schwarz gekleidet und maskiert. Einer war etwas korpulent, ein weiterer trug einen dunkelblauen Kapuzenpulli. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

