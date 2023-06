POL-KB: Allendorf/Eder- Pedelec von Firmenparkplatz gestohlen

Korbach (ots) - Am Dienstag (20. Juni) kam es gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Belgischen Platz in Bad Arolsen zu einem Brand eines Verkaufsstandes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Bad Arolsen erhielt gegen 22.40 Uhr die Mitteilung, dass eine Holzhütte, die ehemals als Erdbeerverkaufsstand genutzt wurde, in Brand ...

