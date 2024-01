Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vandalismus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagnachmittag (08.01.2024) an der Bauernwaldstraße mehrere Fahrzeuge sowie eine Schaufensterscheibe beschädigt zu haben. Ein 52 Jahre alter Mann war gegen 17.10 Uhr mit seinem Skoda in der Furtwängler Straße in Richtung Feuerbacher-Tal-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Bauernwaldstraße soll der 35-Jährige unvermittelt gegen das Fahrzeug getreten haben. Im weiteren Verlauf soll er die Scheiben von zwei geparkten Fahrzeugen in der Furtwänglerstraße und dem Oberen Kirchhaldenweg eingeschmissen haben und mit einer Palette die Fensterscheibe einer Weinhandlung an der Bauernwaldstraße zerstört haben. Am Oberen Kirchhaldenweg soll der Mann außerdem eine Lampe kaputtgeschlagen und ein Treppenhaus in der Paul-Lincke-Straße mit Graffiti besprüht haben. Alarmierte Beamte nahmen den offenbar stark alkoholisierten Mann kurz darauf vorläufig fest und brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell