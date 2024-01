Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Landwirte aus der Region demonstrieren in der Landeshauptstadt

Stuttgart (ots)

Zahlreiche Landwirte haben sich am Montag (08.01.2024) mit Traktoren und anderen Nutzfahrzeugen in Stuttgart versammelt. Bereits in den frühen Morgenstunden reisten die Teilnehmer über Autobahnen und Bundesstraßen aus dem Umland nach Stuttgart an. Die Landwirte trafen sich gegen 09.00 Uhr auf dem Gelände des Cannstatter Wasens und begaben sich von dort aus in einem Konvoi über die Bundesstraße 14 zur eigentlichen Versammlung in der Innenstadt. Hier wurde durch die Polizei auch eine Drohne zur Überwachung der Verkehrslage eingesetzt. Die Kundgebung an der Querspange Rotebühlplatz dauerte etwa von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Anzahl der Teilnehmer lag im oberen dreistelligen Bereich. Einige Landwirte verblieben nach der Kundgebung noch bis zirka 14.00 Uhr mit ihren Fahrzeugen im Innenstadtbereich. Während der gesamten Demonstration kam es vereinzelt zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell