Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher an Fußgängerampel angefahren

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Dienstagabend (2. Januar) kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Fußgänger von einem Pkw angefahren und leicht verletzt wurde. Der 15-Jährige überquerte im Kreuzungsbereich Aachener Straße/Antwerpener Straße/Krefelder Straße an einer Fußgängerampel die Aachener Straße in Gehrichtung eines Fast-Food-Restaurants. Zur gleichen Zeit bog ein Pkw, der aus Richtung Antwerpener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die Aachener Straße ab. Kurz bevor der Jugendliche die andere Straßenseite erreichte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Fahrzeug. Durch den Kontakt verletzte sich der junge Wassenberger leicht. Der Fahrer des Pkw fragte aus dem geöffneten Fenster kurz, ob alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt unmittelbar fort. Der Mann war zirka 20 bis 30 Jahre alt und hatte kurze blonde Haare. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Wagen mit roten Apothekenaufklebern, also möglicherweise ein Auslieferungsfahrzeug. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum beschriebenen Pkw machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell