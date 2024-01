Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Kaffeeautomatenaufbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag (08.01.2024) versucht, einen Kaffeeautomaten in einem Hotel an der Neckarstraße aufzubrechen. Der Einbrecher gelangte gegen 00.20 Uhr in das Hotel und probierte, den dort aufgestellten Kaffeeautomaten aufzuhebeln. Anschließend flüchtete er ohne Beute mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 180 Zentimeter groß, mit einer Ski-Maske vermummt, trug eine graue Winterjacke, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose mit orangeroten Streifen, weiße Schuhe sowie schwarze Handschuhe. Er hatte außerdem eine olivgrüne Bauchtasche bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

