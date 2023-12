PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autoknacker flüchtet mit Lebensmitteln +++ Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen im Kreisgebiet +++ Unfälle mit Verletzten in Kriftel und auf der Autobahn

Hofheim (ots)

1.Unbekannter Autoknacker flüchtet mit Einkaufskorb, Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Dienstag, 19.12.2023, 19:50 Uhr

(jn)Im Hofheimer Ortsteil Wallau ist am Dienstagabend ein unbekannter Mann geflüchtet, nachdem er einen Einkaufskorb aus einem Pkw gestohlen hatte. Gegen 19:50 Uhr wurde der etwa 1,80 Meter große Mann mit heller Hose und schwarzer Jacke von einem Zeugen beobachtet, als er gleich zwei Scheiben eines in der Hessenstraße geparkten Opel mit einem Stein zerstörte. Hiernach schnappte sich der Dieb einen mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufskorb und flüchtete in Richtung der Johannes-Gutenberg-Straße. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Weitere Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt, Main-Taunus-Kreis, Dienstag, 19.12.2023

(jn)In gleich mehreren Kommunen im Kreisgebiet wurden im Verlauf des Dienstages Verkehrskontrollen durchgeführt und insgesamt rund 70 Verstöße, davon auch mehrere mit strafrechtlicher Relevanz, festgestellt.

Bereits ab 07:15 Uhr kam es in Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach und Eschborn zu Kontrollen, bei denen Polizisten gemeinsam mit den vier entsprechend zuständigen Ordnungsämtern Verkehrsteilnehmer unter die Lupe nahmen. So wurden insgesamt 80 Fahrzeuge samt deren Fahrzeuginsassen überprüft und mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten geahndet. Mehrheitlich handelte es sich hierbei um Verstöße gegen die Gurtpflicht, das Handynutzungsverbot am Steuer, mangelnde oder defekte Beleuchtungseinrichtungen sowie fehlende Papiere. In den Abendstunden führten Polizistinnen und Polizisten der vier Polizeistationen weitere Verkehrskontrollen auf der B 8 bei Kelkheim-Hornau und auf Höhe des Limestunnels auf der L 3014 in Schwalbach durch. Hier standen insbesondere Autofahrer im Fokus, die vor Fahrtantritt Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Leider wurden neben zahlreichen Ordnungswidrigkeiten auch drei Autofahrer kontrolliert, die im Verdacht stehen, tatsächlich berauscht unterwegs gewesen zu sein. Während bei zwei 25 und 23 Jahre alten Autofahrern entsprechende Drogenvortests positiv reagierten, ergab ein Atemalkoholtest bei einem 55-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen alle drei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und Blutentnahmen durchgeführt. Der 25-Jährige konnte darüber hinaus keinen gültigen Führerschein vorzeigen, was weitere Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Zudem fiel ein 46-Jähriger Opel-Fahrer im Rahmen einer Kontrolle um 01:40 Uhr in Okriftel auf, da er Anzeichen eines vorausgegangenen Kokainkonsums zeigte. Auch für ihn war die Fahrt beendet, eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Drei Verletzte, Kriftel, Landesstraße 3011 / Hattersheimer Straße, Dienstag, 19.12.2023, 19:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Hattersheimer Straße zwischen Kriftel und Hattersheim ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen verletzt und eine Ampelanlage beschädigt wurde. Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Fiat die Hattersheimer Straße in Richtung Kriftel. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer, welcher zuvor auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs war, an der Anschlussstelle Hattersheim ab und bog auf die Hattersheimer Straße ein, ohne den Vorrang des Fiat zu beachten. Inmitten der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fiat gegen eine dortige Ampelanlage geschleudert wurde.

Die 46-jährige Fahrerin des Fiat, ihr 19-jähriger Beifahrer sowie der 36-jährige Fahrer des BMW kamen verletzt in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Die betroffene Lichtzeichenanlage war nach dem Unfall außer Betrieb.

4. Drei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Hochheim, Bundesautobahn 66, Dienstag, 19.12.2023, 13:45 Uhr

(wie)Am Dienstagnachmittag sind bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Massenheim drei Personen verletzt worden. Eine 56-Jährige befuhr mit einem Mini Cooper die A 66 in Richtung Frankfurt auf dem linken der drei Fahrstreifen. Auf Höhe des Wiesbadener Kreuzes musste ein vorausfahrender 87-Jähriger seinen Renault verlangsamen. Dies bemerkte die 56-Jährige offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck des Renault. Bei dem Aufprall wurden die drei Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt, weshalb Rettungswagen sie in Krankenhäuser brachten. Die beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 11.000 EUR.

