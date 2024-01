Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändlerin festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.01.2024) eine 17 Jahre alte Jugendliche festgenommen, die im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Jugendliche hatte sich offenbar unter der Angabe falscher Personalien ein Hotelzimmer in einem Hotel an der Moskauer Straße gebucht. Sie war augenscheinlich alkoholisiert und durch aggressives Verhalten im Foyer des Hotels aufgefallen, weshalb ein Rezeptionist den Notruf absetzte. Da sich der Verdacht ergab, dass die junge Frau im Besitz von Betäubungsmitteln sein könnte, durchsuchten Polizeibeamte das Hotelzimmer. Dort fanden die Beamten über 300 Gramm Marihuana, etwa 20 Gramm Haschisch, eine kleine Menge MDMA sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Neben den Betäubungsmitteln beschlagnahmten die Beamten auch das Smartphone der jungen Frau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte anschließend auch das Zimmer an der Wohnadresse der Beschuldigten. Auch dort beschlagnahmten die Beamten eine kleinere Menge Marihuana. Die 17-Jährige wurde im Laufe des Donnerstags (04.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

