Polizei Essen

POL-E: Essen: Zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet - Polizei Essen ist und bleibt fahrradfreundlicher Arbeitgeber

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45133 E.-Schuir:

Am heutigen Tag wurde die Polizei Essen erneut als fahrradfreundlicher Arbeitgeber mit dem Gold-Status vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zertifiziert. Polizeipräsident Andreas Stüve erhielt das Zertifikat am Vormittag im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Kufen für die Liegenschaft an der Theodor-Althoff-Straße.

Damit folgt die Liegenschaft in Schuir dem Polizeipräsidium Essen und der Liegenschaft der Polizeiinspektion Mülheim, welche bereits als fahrradfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet wurden.

Polizeipräsident Andreas Stüve ist stolz eine gute Fahrrad-Infrastruktur für seine Mitarbeiter bieten zu können: "Fahrradfreundlichkeit ist mir ein persönliches Anliegen, da ich selber gerne mit dem Rad fahre. Wenn die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Drahteseln zum Dienst kommen, leisten sie nicht nur einen positiven Beitrag für die Umwelt, sondern tun direkt etwas für ihre eigene Gesundheit."

Bei der Planung der 2020 bezogenen Polizeiinspektion Süd, wurde eine gute Fahrrad-Infrastruktur von Beginn an berücksichtigt. Neben der günstigen Verkehrsanbindung des Standorts, wurden auch bauliche Maßnahmen zur Förderung von Radfahrern getroffen. Eine großzügige, überdachte Fahrradabstellanlage wurde gebaut, eine Reparaturstation installiert und Trockenräume geschaffen.

Die Polizei Essen setzt damit ihre gute Arbeit bei der Mobilitätswende fort und folgt damit der fahrradfreundlichen Ausrichtung der Stadt Essen. Indem Zuge beglückwünschte auch Oberbürgermeister Thomas Kufen die Polizei Essen bei der Verleihung des Zertifikats:

"Herzlichen Glückwunsch an die Polizei Essen, die bereits zum wiederholten Male als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet wird", so der Oberbürgermeister. "Dass die Essener Unternehmen und Institutionen sich so rege an der gemeinsamen Zertifizierung von ADFC und unserer Grünen Hauptstadt Agentur beteiligen, freut mich sehr. NRW-weit liegt Essen bei der Anzahl an Zertifizierungen von Bronze bis Gold weit vorne. Dies ist Ausdruck dafür, dass wir die Mobilitätswende gemeinsam schaffen und dafür auch gemeinsam gute Alternativangebote bieten wollen."

Auch in Zukunft will die Polizei Essen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel immer attraktiver machen. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell