POL-MFR: (705) Unfallflucht in Nürnberg - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am heutigen Samstagmittag (17.06.2023) ereignete sich ein Brand in einem Autohaus in Rothenburg ob der Tauber. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch immer an. Mitarbeiter eines Autohauses in der Schützenstraße hatten gegen 12:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich des im Keller des Gebäudes gelegenen Reifenlagers ...

