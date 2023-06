POL-MFR: (702) Schussgeräusche in Nürnberger Wohnung lösten Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 676 am 09.06.2023 berichtet, kam es am 09.06.2023 zu einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten im Bereich vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nun Zeugen. Gegen 10:00 Uhr traten mehrere Personen gleichzeitig auf die beiden Fahrbahnen am Bahnhofsplatz. Acht von ihnen klebten sich in der Folge auf der ...

mehr