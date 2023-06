POL-MFR: (701) Blockadeaktion in Nürnberger Innenstadt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagvormittag (15.06.2023) griff ein 40-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt einen Rettungssanitäter an und verletzte diesen leicht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Gegen 10:15 Uhr befand sich die Besatzung eines Rettungswagens zusammen mit einem Notarzt in der Eilgutstraße und machte sich nach der Behandlung einer Patientin wieder einsatzbereit. Zu diesem Zeitpunkt lief ...

